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Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.

Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı.

Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon avro ceza kesti.

Deprem teknolojilerinde izolatör ve karbon elyaf uyarısı

Deprem teknolojilerinde izolatör ve karbon elyaf uyarısı

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Rekabet Kurumu , Google 'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

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