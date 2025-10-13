ANKARA (AA) - Ulusal Meclisin en büyük solcu partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'komünist ve çevreci milletvekilleri dahil' LFI milletvekillerinin imzaladıkları Lecornu hükümetine karşı gensoru önergesini sunduklarını belirtti.

Panot, 'Ülkenin kaybedecek zamanı yok. Lecornu düşecek ve Macron da onu izleyecek,' ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen de Lecornu'nun düşürülmesinden yana olduklarını bildirerek, hükümete karşı gensoru önergesi sunduklarını duyurmuştu.

Lecornu'nun dün kurduğu hükümete tepkiler büyürken, önceki iki hükümetin kurucu güçlerinden olan Cumhuriyetçiler (LR) de yeni hükümette yer almayacaklarını duyurmuştu. Rachida Dati gibi bazı LR üyesi isimlerin dün açıklanan kabinede yer alması üzerine parti merkezi bu isimlerin ihraç edileceğini açıklamıştı.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.



Muhabir: Şeyma Yiğit