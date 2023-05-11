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İlerleyen günlerde Senatoda da görüşülecek tasarı, kabul edildiği takdirde yasalaşmış olacak.

Geçen hafta meclis komisyonunda reddedilen tasarının "bütün belediyelere AB bayrağı asılması"na ilişkin maddesi, "nüfusu 1500 ve üstündeki belediyeler olarak" değiştirildi.

109 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyu alan tasarı, nüfusu 1500'ün üstündeki belediyelere Fransa bayrağının yanında AB bayrağını da bulundurma zorunluluğu getiriyor.

Aşırı sağcıların ve sol kesimin, Fransız bayrağının yanına başka bir bayrağın asılmasına karşı çıktığı tasarı, saatler süren tartışmanın ardından mecliste kabul edildi.

Hükümetin hazırladığı ve özellikle aşırı sağcıların tepkilerine rağmen belediye lere AB bayrağının asılması zorunluluğunu içeren yasa tasarısı, dün gece Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.

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