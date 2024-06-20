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Montauban Belediye Başkanı Brigitte Bareges, camiye yönelik saldırıyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dayanılmaz yazıları en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Olayı kınayan CFCM, cami cemaatine ve yetkililerine desteğini ifade etti.

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Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Montauban'da inşaat halindeki cami nin duvarına ırkçı ifadeler yazıldı, gamalı haç lar çizildi.

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