Paris

Les Glorieuses sitesi her yıl, kadın işçilerin, erkek işçilere göre daha az maaş alması nedeniyle ücretsiz çalışmış gibi sayılacağı tarihi tespit ediyor.

Site, bu tarihin tespiti için Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) kadın ve erkek işçiler arasındaki maaş farkına ilişkin verilerini kullanarak, bunun ne kadar çalışma zamanına denk geldiğini hesaplıyor.

Sitenin yayımladığı bültende, Fransa'da kadınların 6 Kasım saat 11.25'ten itibaren, yıl sonuna kadar ücretsiz çalışmış gibi sayılacağı ifade edildi ve maaş eşitsizliğinin sona ermesi için öneriler sunuldu.

Bültende, şirketlere, kamu sübvansiyonlarına ve vergi avantajlarına erişimin, kadın ve erkek işçilerin maaş eşitliği şartına bağlanması istendi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan düşük ücretli meslek gruplarının maaşlarının artırılması da talep edilen bültende, doğum izinlerinin zorunlu ve iki ebeveyn için de eşit olması çağrısı yapıldı.

Eurostat verilerine göre, Fransa'da 2021'de kadın işçiler, erkek işçilerden yüzde 15,4 daha az kazanıyordu.