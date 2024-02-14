Ankara

LFI milletvekili Thomas Portes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında saat başı 9, her gün ise 210 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Fransa'nın "İsrail'in işlediği soykırıma" suç ortaklığı etmemesi gerektiğini belirten Portes, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ülkesinin İsrail'e silah satışını sürdürmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Panot, Fransa'nın, Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanan, savaş suçu işleyen ve katliamlar yapan İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini belirtti.

Böyle bir devlete silah satışını sürdürmenin Fransa'nın da imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi ile bağdaşmadığına işaret eden Panot, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

Panot ayrıca Fransa'nın bir yandan İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarından "derin endişe" duyduğunu açıklayıp diğer yandan silah satışını sürdürmesinin "çelişkili" olduğunu belirtti.

Fransa Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2013-2022 yıllarında Fransa, İsrail'e yaklaşık 200 milyon avroluk silah satışı yaptı.