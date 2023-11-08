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Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Senatörler, dün tasarının, parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini ve aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı öngören maddelerini kabul etmişti

Hükümetin defalarca ileri bir tarihe ertelediği göç yasası tasarısı, hafta başında senatoda müzakere edilmeye başlanmıştı.

Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderilecek.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Sisi ve Macron “Gazze’deki gelişmeleri” görüştü

Sisi ve Macron “Gazze’deki gelişmeleri” görüştü

Fransız Senato su, göçmen ve sığınmacı konularını kapsayan yasa tasarısını görüşüyor.

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