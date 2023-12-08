Haber: Mert Osman Erman

Strasbourg polisi, şüphelilerin kurbanlarının evlerine gidip sahte kontrol hizmetleri yaptıklarını ve ardından tedavi ürünleri için aşırı fiyat talep ettiklerini söyledi.

48 kişinin toplamda dolandırıldığını, bunların çoğunun 90 yaşın üzerindeki kadınlar olduğunu belirttiler.

Son aylarda Fransa genelinde tahtakurusu salgını artış gösterdi.

Bu konu, ülke genelinde endişe yaratmış olup üst düzey hükümet yetkilileri tedbirler üzerinde çalışmaktadır.

Entomologlar ve sağlık uzmanları, salgının aynı zamanda yanlış görüntülere ve gereksiz histeriye yol açtığı konusunda uyarıda bulunmuşlardır.

Yetkililer, iddia edilen dolandırıcıların kurbanlarına telefonla ulaşıp mahallelerinde bir tahtakurusu istilası olduğunu söylediklerini belirtti. Daha sonra sağlık görevlisi olarak evlerini ziyaret ederler ve aerosol spreyler kullanarak mekanı ilaçladıkları gibi yaparlar.

Ayrılmadan önce, böceklere karşı koruyucu olduğunu iddia ettikleri bir merhem sunarlar. Ancak merhem aslında sadece nane kokulu basit bir kremdir.

Mağdurlardan, 300 ila 2.100 avro (257 ila 1.800 sterlin) arasında ücret talep edilmiştir.

Polis, şüpheli dolandırıcılık için toplamda dokuz resmi şikayet aldıklarını belirtti.

Şüpheliler daha sonra gözetim altına alındı ve Strasbourg'daki bir iddia edilen kurbanın evinden çıkarken gözaltına alındılar.

Paris'teki istilalar, problemin Londra'ya da yayılabileceği endişelerine yol açtı.

Ekim ayında PoliticsJOE ile konuşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentin toplu taşıma sistemine yönelik tehdidin "gerçek bir endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Paris'teki meslektaşları ve Londra Ulaşım Dairesi yetkilileri ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bu sorunu yaşamamak için önlemler alıyoruz" dedi.