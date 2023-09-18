Ankara

Fransa'nın güneydoğusu ve kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu bildirildi.

Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkeyi oluşturan 96 bölgenin 85'inde kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Birçok bölge için "sel" uyarısı yapılırken, ülkenin güneydoğusundaki Drome, Ardeche ve Sarras bölgelerinde kuvvetli fırtına ve yağış sürüyor.

Yağışın olduğu bölgelerde de sık sık yıldırım düşüyor. Fırtınanın yaşandığı Mayenne bölgesinde çıkan hortum maddi hasara yol açtı.

Kuzeydeki Lunas kentinde oluşan selde birçok araç yerinden sürüklenirken, çok sayıda evde de hasar oluştu.

Herault bölgesinde 16 Eylül Cumartesi günü aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, demir yolu ve kara ulaşımının aksamasına yol açmıştı.

AA