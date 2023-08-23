Haber: Damla Oya Erman

Lin, dizinin yıldız oyuncularının diziye artık içten olmadığını düşündüğünü ve şakaları kasıtlı olarak baltaladığını iddia etti.

Lin, "Friends" dizisindeki deneyimini açıklarken, yıldız oyuncuların eski ve yorgun bir şova bağlı olmaktan hoşnutsuz oldukları görüşünü paylaştı. Dizi, 1994-2004 yılları arasında NBC kanalında yayınlanmış ve Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry gibi ünlü oyuncuları bünyesinde barındırmıştı.

Lin, kitabında diziye katıldığında, oyuncularla senaryo okumaları sırasında aynı odada olmanın heyecan verici olduğunu ancak bu hevesin çabucak azaldığını ifade etti. Lin, oyuncuların artık diziye ilgi göstermediklerine inandığını belirtti.

Lin, özellikle senaryo okumaları sırasında oyuncuların hoşlanmadıkları şakaları kasıtlı olarak baltaladığını iddia etti. Oyuncuların, beğenmedikleri bir şaka geldiğinde, şakanın altını düşürerek esprinin başarısız olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Lin'e göre, bu durumda şakaların yeniden yazılması gerekiyordu.

Ayrıca Lin, senaryo yazım süreçlerinin uzun saatler gerektirdiğini ve yazım oturumlarının sık sık rahatsız edici olduğunu belirtti. Diziye dair hoşnutsuzluğunun yanı sıra Lin, "Friends" yazım ekibinin içine kapalı bir yapıya sahip olduğunu ve kendisini bir dışlanmış gibi hissettiğini ifade etti.

Patty Lin, bu deneyiminin ardından "Friends" yazım ekibinden ayrıldı ve daha sonra başka dizilerde çalışmaya devam etti. Lin, kitabında "Friends" üzerindeki deneyiminden çok fazla öğrenmediğini ve bir daha asla bir sitcom üzerinde çalışmak istemediğini belirtti.

Sonuç olarak, Patty Lin'in anı kitabı, "Friends" dizisinin perde arkasındaki bazı zorlukları ve oyuncu dinamiklerini gün yüzüne çıkarıyor. Bu itiraflar, diziye dair yaygın olarak bilinmeyen yönleri aydınlatıyor ve diziye duyulan hayranlığı farklı bir perspektiften değerlendirmemizi sağlıyor.