TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

Spor federasyonları ve kulüpler de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.