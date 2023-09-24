Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-2

1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor: 0-0

Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1

Bursaspor-Altınordu: 1-1

Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK: 1-2

Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor: 3-1

Kırmızı Grup

Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Denizlispor: 0-2

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer: 3-1

İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Belediye Derincespor-Uşakspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor: 1-0

Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor: 3-1

Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 0-2

Fethiyespor-Somaspor: 1-1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum

Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.