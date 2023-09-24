Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-2
1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor: 0-0
Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Bursaspor-Altınordu: 1-1
Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK: 1-2
Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor: 3-1
Kırmızı Grup
Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Denizlispor: 0-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer: 3-1
İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Belediye Derincespor-Uşakspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor: 1-0
Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor: 3-1
Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 0-2
Fethiyespor-Somaspor: 1-1
Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.