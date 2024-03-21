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Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunduğu ve bu süre zarfında serbest kalacağı belirtildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho 'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı.

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