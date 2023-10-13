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19.00 İskenderunspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Eyüp)

"Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

"Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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