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14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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