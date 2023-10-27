Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Ekim Pazar
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)
30 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
Trendyol 1. Lig
Bugün
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
Yarın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)
29 Ekim Pazar
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın
13.00 Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Diyarbakır)
14.00 Adıyaman FK-Bucaspor 1928 (Kahta İlçe)
14.00 Serik Belediyespor-Bursaspor (Titanic Mardan)
14.00 Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırklareli Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Altınordu (Karaelmas K. Köksal)
14.00 1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)
Kırmızı Grup
Yarın
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İnegöl İlçe)
14.00 GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor (Gazi)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)
14.00 Somaspor-Denizlispor (Soma Atatürk)
18.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)
19.00 Isparta 32-Karaman FK (Isparta Atatürk)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın
14.00 Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü (Bağcılar Mahmutbey)
14.00 Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol (Hopa İlçe)
14.00 Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Arguvan İlçe)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
14.00 Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Talasgücü Belediyespor-Edirnespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
19.00 52 Orduspor FK-Kepezspor (Yeni Ordu)
2. Grup
Yarın
14.00 Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Hacettepe 1945-Pazarspor (Osmanlı)
14.00 Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor (Sapanca Atatürk)
14.00 Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Kelkit İlçe)
19.00 Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)
3. Grup
Bugün
14.00 Bayburt Özel İdare-Belediye Kütahyaspor (Bayburt Genç Osman)
Yarın
14.00 Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970 (7 Ocak)
14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Fatsa İlçe)
14.00 1922 Konyaspor-Silivrispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor (Faruk Çelik)
19.00 Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
4. Grup
Yarın
14.00 Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi (Balıkesir Atatürk)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Çatalca İzzettin)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor (Tarsus Şehir)
14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor (Gaziosmanpaşa)
14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)Kaynak: AA