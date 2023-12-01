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14.00 1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

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