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NOT: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Futbol da Trendyol Süper Lig ile 1. Lig'de üçüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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