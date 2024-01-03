Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, Ukrayna'nın henüz yorum yapmadığı olayda, 25 kişinin Cumartesi günü öldüğü Belgorod'a ulaşmadan önce on iki füzenin düşürüldüğünü söyledi. Bu saldırılar, Rusya'nın şimdiye kadar başlattığı en büyük hava bombardımanının ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın beş günde 300 füze ve 200 insansız hava aracı kullandığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeniden başlayan hava bombardımanı geçen hafta sonunda başladı. Ukrayna kuvvetleri, Cumartesi günü gerçekleşen Belgorod saldırısına karşılık verdi ve olayda 100'den fazla kişi yaralandı.

Zelenskiy, geceki konuşmasında Rusya'nın Salı günü "çeşitli türlerde neredeyse yüz füze" attığını söyledi. Bu füzelerin, düşman tarafından "mümkün olduğunca çok zarar vermek üzere özel olarak hesaplandığını" ifade etti.

Zelenskiy'ye göre, Salı günü sadece 10 hipersonik balistik füze vuruldu.

Ukraynalı yetkililer, Salı günüki saldırıların - Kharkiv ve Kyiv de dahil olmak üzere Ukrayna'nın en büyük şehirlerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere - ülke genelinde 130'dan fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Öte yandan, Salı günü Belgorod'da sınır boyunca bir kişinin öldüğü ve beş kişinin yaralandığı, bölgenin valisi tarafından açıklandı. Ancak Rusya'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirilen bölgeye yönelik gece boyunca atılan 12 füze olduğunu savunma bakanlığı açıkladı.

Rus işgali altındaki Kırım'ın en büyük şehri Sevastopol'de de gece boyunca patlamalar duyuldu; ancak Moskova tarafından atan bir füze, limanın üzerinde vuruldu, Moskova tarafından atanan vali Mikhail Razvozhayev, Telegram'da açıkladı. Herhangi bir can kaybı veya hasar rapor edilmedi.

ABD'nin Ukrayna büyükelçisi Oksana Markarova'ya BBC'ye konuştuğunda, Rusya'nın son bombardımanının "sürpriz olmayan bir şey" olduğunu ancak Ukrayna'nın savaşı kazanabilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu ve Rusya'ya "durmaları gerektiği konusunda net bir mesaj göndermeleri" gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak saldırıları artırma sözü vermişti.