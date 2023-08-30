Haber: Mert Osman Erman

Küçük maymunları korkutan büyük langur maymunlarının yaşam boyu kesilmiş şekilleri - bunun için kullanılan özel eğitimli kişiler tarafından serbest bırakılan maymunlar - çeşitli yerlere yerleştirilmiştir ve hayvanın sesini taklit edebilen kişileri görevlendirmek için planlar yapılmıştır.

Delhi'de büyük bir maymun popülasyonu bulunmaktadır ve yetkililer bu adımların hayvanların zirveyi engellemesini önlemesini ummaktadır.

Hindistan, G20 liderlerinin 9-10 Eylül tarihlerindeki toplantısına ev sahipliği yapacak.

Langurlar uzun kuyrukları ve koyu yüzleri olan saldırgan bir maymun türüdür. Genellikle diğer maymunlar görüldüğünde serbest bırakan özel olarak eğitilmiş rehberler tarafından kontrol edilirler.

Üst düzey bir yetkili olan Satish Upadhyay, langur figürlerinin yoğun maymun istilasının olduğu bölgelere yerleştirildiğini söyledi.

30-40 eğitimli kişinin langurların yaptığı sesleri taklit edebileceği otellerde ve maymun görüntülerinin rapor edildiği yerlerde görevlendirileceğini belirtti. Yetkililer, maymunların yiyecek aramak için bekleme alışkanlığını engellemek amacıyla belirlenmiş alanlarda maymunlara yiyecek sağlama düzenlemeleri de yapmaktadır.

Daha önce de - 2010 Commonwealth Oyunları dahil - Delhi'deki yetkililer gerçek langurlar veya onları taklit edebilen kişilerin yardımıyla maymunları korkutmaya çalışmıştır.

2014 yılında yetkililer, başkentteki parlamento ve diğer hükümet binalarından maymunları korkutmak için 40 profesyonel langur taklidçisini işe almıştır.

Parlamento yetkilileri daha önce aynı amaçla gerçek langurlar kullanmıştı, ancak hayvan hakları aktivistleri maymunları esir tutmanın zulüm anlamına geldiğini söyledikten sonra bu uygulamayı durdurmuşlardır.