“İlk maçı kaybetmemek pozitif bir gelişmeydi. Şimdi kendi sahamızda oynayacağız. Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarlarımızın da desteği olacaktır, bunu biliyorum. Yarın maçı kazanmak için her şeyi yapacağız.

Avrupa kupalarında çok sayıda maçlarda oynama fırsatı buldum. Kulvar fark etmeksizin şampiyona fark etmeksizin kazanmak için sahaya çıkarım. Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir takımda oynadığım için gururluyum. Yarın da grup aşamasına yükselmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her maç daha iyi olacağız. Yeni oyuncularla yeni bir takım inşa ediyoruz. Yarıştığımız her kulvarda da en iyisini yapmak için şampiyon olmak için mücadele edeceğiz.

Bir savunma oyuncusu hiçbir zaman gol yemeyi sevmez. Bu bir maçta olabilir bir hafta da olabilir. Gol yemeyi bir savunma oyuncusu gerçekten hiç sevmez. Biz her antrenmanda ve her maçta kendimizi geliştiriyoruz. Bizim takım olarak daha iyi olmamız lazım. Takım olarak daha iyi olacağımızı biliyoruz. Duran toplarda eksikliğimizin farkındayız. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız. Ama ben kişisel olarak hatayı ilk göğüsleyen karaktere sahibim. Eğer hata yaptıysam evet arkadaşlar hata benim diye de söyleyen biriyim. Her gün kendimizi takım olarak daha iyiye götürdüğümüzü biliyorum.

Az önce de söylediğim. Yeni bir takım inşa ediyoruz, yeni oyuncular geliyor. Biz üçlü sistemi çok garipsemiyoruz. Geçen sene oynadığımız maçlarda da vardı üçlü sistem. Emirhan, Felix ve ben hepimiz bu sistemde nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Daha güvende hissettiğimizi biliyorum. Oyun kurarken ve topla çıkarken orta sahalarımızın bize çok yardımı oluyor. Onlarla beraber daha özgüvenli bir şekilde oyun kurduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmeye devam ediyoruz. Sezon sonunda da hepimiz mutlu bir şekilde bitiririz sezonu.”