Düzenlenen basın toplantısında “yeni bir Beşiktaş inşa ettiklerini” belirten Ole Gunnar Solskjaer şu sözleri kaydetti:

Neye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. İlk maçta iyi şeyler yaptık. Gelişmemiz gereken şeyler de var onların üzerine çok iyi çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim.

Evet, sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Bunu biliyoruz. Sakatlarımız vardı. Jonas ve Mert sakattı. Farklı bir sistem yapmak durumunda kaldık. Ancak biz hücum anlamında iyi fırsatlar yakaladık. Gol atabilecek şanslar yakaladık. Top bizdeyken de rakibimizi domine ettik. Bu yüzden de ben deplasmandaki performansımızdan memnunum.

Geçen hafta FC Lausanne-Sport kendi tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Biletlerini sattı. Bizim de çok fazla taraftarlarımız vardı. Yarın da bizim taraftarlarımız bize iyi bir destek verecek. Harika bir atmosfer yaratacaklarını biliyorum. Rakibimizi domine etmek istiyorum. Eve döndükleri zaman da “Evet oynadığımız en iyi takım Beşiktaş’tı” demeleri isterim. Yarın iyi bir başlangıç yapmak zorundayız. Oyunu kontrol etmek zorundayız, işimiz bu bizim. Bunu biliyoruz. Neye ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren bir şekilde rakibi domine etmek zorundayız. Bunun da bilincindeyiz.

Benim burada bir ailem var. 7-8 ay oldu. Çok harika bir zaman geçiriyoruz burada. Harika bir macera. Ailem olduğunu hissediyorum. Her zaman sahada iyi sonuç vermek zor olabiliyor. Her zaman kazanmak imkansız olabiliyor. Biz yeni bir Beşiktaş inşa ediyoruz. Başkanımızla beraber bu tutkuyu, bu isteği gösteriyoruz. Tabii herkes övülmeyi ve desteklenmeyi sever. Ben de seviyorum. Oyuncularım ve ben bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu da her gün çok çalışarak olacak.

Biliyorsunuz futbolda çok faklı sistemler var. Üç beş iki, dört üç, dört dört iki ve dört üç üç aklımıza gelecek birçok sistem var. Sistem de aslında saha içinde sürekli değişiyor. Çok farklı formasyonlardan bahsedebiliriz. Teknik direktör olarak ben kariyerimde bu bahsettiğim formasyonları hep çalıştım. Onlarla sahaya takım çıkardım. Bizim aslında yapmamız gereken şey. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz. Rakibimize nasıl zorluk çıkaracağız bu anlamda bir sistem seçimimiz oluyor. Hepimizin bildiği bir kanat sorunumuz var. O yüzden geçen hafta Joao ve Rafa’yı daha merkeze aldım önlerinde Tammy. Kanat beklerle de onları destekledik. Bakalım yarın nasıl bir sistemle çıkacağız.

Milot yarın yüzde 99.9 bizimle olmayacak. Bir kas sakatlığı var. Muhtemelen de milli maçtan sonra dönecektir diye düşünüyorum. Geçen maçlarda da çok iyi futbol oynamıştı Milot.

Önden başlayarak iyi savunma yapamadığımız için bu kadar gol yiyoruz. Ancak gelişmek için çabalıyoruz. Umarım yarın hiç gol yemeyeceğiz. Gol yemeden maçı bitireceğiz. Kazanmamın temeli de gol yememek üzerine kuruludur. Kaliteli oyuncularınızla da pozisyonlar bulursunuz, goller bulursunuz. Gol yemediğiniz zaman sizin için çok daha iyi olur.

Wilfred Ndidi bu anlamda baskı anlamında çok yardımcı olan bir profil. Geçen hafta ikas Eyüpspor’a karşı önde Joao, Rafa ve Tammy çok iyi baskı yaptılar. Kanatlarımız da çok cesurdu. Bu şekilde agresif baskı yaptığınız zaman defans oyuncularınız için de oyun daha rahat oluyor. Ben istiyorum. Beşiktaş olarak kendi sahamızda sürekli ön alan baskısı yapalım istiyorum.

Başkanımız, scout departmanımız yeni oyuncular getirme konusunda tutku ve istek gösteriyorlar. Kariyeri çok iyi ve devamında da çok iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Burada kendini geliştirecek ve daha da iyi olacak oyuncular getiriyoruz. Bu inşa ettiğimiz, istediğimiz ve şekle sokmak istediğimiz takımı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii böyle şeyler zaman alıyor. Sabır gerekiyor, zaman gerekiyor. Kaliteli oyuncuları getirmek için sabır gerekiyor. Biliyorsunuz Bilal 23 yaşında ve Orkun 25 yaşında yaş ortalamamızdan da memnunum.”