Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimde oy veren Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimle ilgili görüşlerini belirten Özbek, "Galatasaray, yeni dönemi için divan başkanını seçiyor. Tek aday vardı. Demokrasisi gereği Galatasaray'ın alışmadığı bir şey ama tek aday çıkması da başka bir güzellik. Demek ki Aykutalp'in icraatı beğeni görmüş ve Galatasaray Divan Üyeleri onu yeni dönemde de seçmek üzere burada. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Aykutalp'e başarılar diliyorum"

Önlerindeki dönemin Galatasaray için çok önemli olduğunu dile getiren Özbek, "Önümüzdeki dönem, projelerin tamamlanması ve Galatasaray'da yaratılan iklimin devam etmesi için güzel bir dönem olacak. Aykutalp'e başarılar diliyorum. Bugüne kadar gösterdiği güzel ve dirayetli yönetimi inşallah önümüzdeki dönem de gösterecek. Galatasaray'a hayırlı olsun." diye konuştu.