Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

Selçuk İnan: Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Kaynak: AA