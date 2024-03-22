Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rams Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle Ekrem Memnun ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Çok mutluyum, eve geri döndüm. Öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna özellikle Sayın Mehmet Cibara'ya, evime dönmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey belli, hedeflerimiz belli, Galatasaray kültürünün gerektirdikleri belli. Ne yapacağımızı biliyoruz, beklentileri biliyorum. Şu andan itibaren yapılacak tek şey kafamı öne eğip çalışmak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Ondan sonra kulübümüzü taraftarımızın istediği, kulübü en iyi şekilde temsil edecek takımı hazırlamak. Bunun için hep beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ekrem hocayla daha önceki başkanlığım döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. O gün itibarıyla yollarımız ayrıldı fakat bu yuvanın sıcaklığı tekrar Ekrem Hocayı buraya çağırdı. Galatasaray'a çok faydalı hizmetler geçmişte vermişti, bugün de vereceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray'a layık olduğu şekilde, parkede temsil edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Memnun, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevini de sürdürecek.