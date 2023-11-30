İstanbul

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.

Almanya'nın Bayern Münih takımının 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, birer galibiyet ve ikişer beraberliği olan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak "Cimbom" kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan ikinci çıkmayı başaracak.

Beraberlik durumunda averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların, Danimarka'da puan kaybetmesi, Manchester United'ın da Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray için Avrupa serüveni bu sezon sona erecek.

Sadece 2 kez mağlup oldu

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 mücadelede sadece 2 kez yenildi.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlamasına rağmen "Devler Ligi"ne ikinci eleme turundan giren sarı-kırmızılı takım, 6 eleme, 5 de grup maçı yaptı.

Elemelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, grupta ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Toplam 5 maçta geri döndü

Pes etmeyen Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 mücadelenin 5'inde geri düşmesine rağmen yenilmemeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Elemeler zorlu geçti

İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşan Galatasaray, maçın 48. dakikasında Mathias Oyewusi'nin golüyle 1-0 geri düştü. Mücadelenin 75. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikasında ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Donatas Kazlauskas'ın 90+2. dakikadaki golüyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Rövanş maçını 1-0 alan "Cimbom" tur atladı.

Galatasaray, üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljiana takımını 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Play-off'ta Norveç'in Molde takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maça deplasmanda çıktı. Maçın 8. dakikasında Martin Ellingsen'in golüyle geri düşen Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle beraberliği yakaladı. Mauro Icardi'nin 29. dakikada fileleri havalandırmasıyla üstünlük kuran Okan Buruk'un öğrencileri, Kristoffer Haugen'in 56. dakikada eşitliği sağlamasına engel olamadı. Yılmayan sarı-kırmızılı ekip, Fredrik Midtsjö'nün 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, rövanş müsabakasında ise 7. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti. Eirik Hestad'ın 66. dakikasında attığı golle üstünlüğünü kaybeden Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nun attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Elemelerdeki 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan "Cimbom" söz konusu mücadelelerin 2'sinde geri düşmesine rağmen pes etmedi ve birer galibiyet ile beraberlik aldı.

Grup maçları Kopenhag ile başladı

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk etti.

Danimarka temsilcisi, mücadelenin 35. dakikasında Muhammed Elyounoussi, 58. dakikasında ise Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 86. dakikada Sacha Boey, 88. dakikada ise Tete'nin ayağından bulduğu gollerle mağlubiyeti önledi.

Gruba 1 puanla başlangıç yapan "Cimbom" ikinci haftada Manchester United deplasmanına çıktı. Galatasaray, 17. dakikada Rasmus Hojlund'un golüne 23. dakikada Wilfried Zaha ile karşılık verdi. Manchester United, 67. dakikada Hojlund ile bir gol daha buldu. Bu kez 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 81. dakikada ise Mauro Icardi ile ağları sarsan Galatasaray, geri düştüğü bir maçtan daha zaferle ayrıldı.

Galatasaray, üçüncü ve dördüncü haftada Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen ilk maçı 3-1, ikinci karşılaşmayı ise 2-1 kaybetti. "Aslan" sahasında 1-0 geri düştüğü ilk maçta 1-1'i bulmasına rağmen 3-1 mağlup oldu. Bavyera temsilcisine karşı 2-0 geri düştüğü ikinci maçın uzatma bölümünde gol bulsa da puan çıkaramadı.

"Cimbom" son olarak Manchester United ile evine oynadığı maçta "inatçı" kimliğini sahaya yanıttı. Mücadelede 2 kez 2 farklı geri düşen Galatasaray, Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle maçı 3-3'e getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.