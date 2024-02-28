Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner Üst Yöneticisi (CEO) Sencer Kutluğ, iki kurum arasındaki iş birliği hakkında açıklamada bulundu.

Dursun Özbek, Bilyoner ile iş birliklerinin yeni olmadığını dile getirerek, "Emin Bey ile yaptığımız konuşmalardan sonra bu iş birliğini önümüzdeki döneme taşımak için anlaştık. Bunlardan biri de futbol takımımızın sol kol forma sponsorluğu oldu. Bilyoner ile olan iş birliğimizi çok önemsiyoruz. Bu sponsorluğun örnek olması bizim için çok önemli. Bundan sonraki dönemlerde Bilyoner ile farklı taraflarda sponsorluk faaliyetlerine devam edeceğiz. Buradaki maksat, iki kurumun da yaptığı anlaşmadan fayda görmesi. Onun için de Bilyoner'in Galatasaray'dan talep edebileceği şeyler var. Kendileri için fayda da üretebilirler. Galatasaray her zaman Bilyoner'in yanında olacaktır." diye konuştu.

Kulüplerin legal bahisten aldığı payın düşük olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Legal bahisteki ana faktör spor kulüpleridir. Naklen yayın ve bahis gelirleri son derece düşük. Kulüplerin yaşaması için bu durumun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle bazı kulüpler, son derece zor durumda. Bahisten kulüplere gelen para çok cüzi bir para. 25 milyar dolarlık bir pasta var ve bu pastadan kulüplere ne geliyor diye sorsanız telaffuz etmek istemem. Çok komik rakamlar. Bunların da düzeltilmesi gerekiyor. Naklen yayının da rakamları komedi seviyesinde. Şu anda 80 milyon dolar seviyesinde. Bunlar için çabamız var. Rakamın eski seviyeye gelmesi çok zor. Mümkün olduğu kadar da rakamları yukarıya çekmeye çalışıyoruz."

Emin Hitay: "Spordan kazandığını spora yatıran bir şirketiz"

Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay da geçen sene Galatasaray'ın bahis sponsoru olduklarını hatırlatarak, "İş birliğimizi genişlettik. Forma sol kol sponsorluğunu da aldık. Bundan sonra daha farklı alanlarda Galatasaray ile bir takım sponsorluk ilişkilerinde bulunacağız. Sadece Galatasaray ile sponsorluğumuz yok. Anadolu Efes'le de sponsorluk anlaşmamız var. Diğer bazı kulüplere de parçalı şekilde katkılarımız oluyor. Spordan kazandığını spora yatıran bir şirketiz. Buna da devam edeceğiz. Sponsorluk anlaşmasından dolayı da mutluyuz. Galatasaray'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emin Hitay, yapılacak düzenlemelerle illegal bahsin önüne geçilebileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene Türkiye'de legal bahis 13 milyar doların üzerindeydi. İllegal bahsin ise tahmini olarak 12 milyar doların üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin 25 milyar dolarlık bir pazarı var. Bunun yarısı legal yarısı da illegal. Hukuki anlamda bir takım önlemler alınıyor. En önemli önlem ise oynayanlara kazandırılan ikramiyenin artırılmasıdır. Bunu oran yüzde 50'den, yüzde 70'e çıkınca gördük. Oranın istenen düzeye getirilmesinin ardından illegalden legale kayış olacaktır. Bir takım hukuki önlemlerinin alınması gerekiyor. Devlet kurumları da bunu yapıyor. Baskın bir şekilde bu işin üzerine gidiyorlar. Bu şekilde devam edecek bu iş. Yavaş yavaş legale doğru dönüş olacak."

Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ da bir teknoloji şirketi olduklarını hatırlatarak, "20 senedir teknolojinin içindeyiz. Burada da öncü olmamız kaçınılmazdı. Gazetelerde her gün yapay zeka ile ilgili yeni haberler çıkıyor. Biz, burada ilk adımı attık. Burası kolay bir alan değil. İnsan kaynağı ve yatırım gerektiren bir alan. Burada ilk adımı atmak çok önemli. Bundan sonra üzerine ekleye ekleye, insan kaynağına ve sektöre yatırım yaparak buradaki bilgi seviyemizi artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.