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Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Kongrede kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

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