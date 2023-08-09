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78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'da

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'da

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

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