İstanbul

Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir yaz transfer dönemi geçirdiklerini aktaran Timur, "Bu sezon daha farklıydı. Tecrübem, geçen sezon ve bu sezon var. Geniş tecrübesi olanlarla da deneyimlerinden faydalanmak için konuştum. Onlar da bu sezonki gibi bir transfer dönemi yaşamamış. Ortalama fiyat, en az 2-2,5 kat arttı. Zor ve fazla uğraştığımız bir sezon oldu. Transfer dönemine çok iyi ve özel hazırlanmıştık. Binden fazla oyuncu incelendi. Suudi Arabistan çıkınca stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Sonunda gayet güzel bir transfer dönemi oldu. İnşallah sonrakiler bu kadar yoğun olmaz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sonlandırdıklarını aktaran Timur, "Yabancıyla ilgili transferi kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu olabilir. O da ya bir fırsat ya da bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için olabilir. Çoğunlukla kapattık." şeklinde konuştu.

"Tete'de Galatasaray'ın aldığı bir ticari risk söz konusu değil"

Erden Timur, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'de herhangi bir ticari risk olmadığını söyledi.

Tete'nin sözleşmesini feshettiği Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının henüz bir başvuruda bulunmadığını aktaran Timur, "Hukuk departmanında bir gelişme yok ancak bir başvuru olacaktır. Transferden önce 6-7 gün bu konuda tecrübeli 3 farklı bağımsız uluslararası hukukçuya konuyu incelettik. Ondan sonra karar verdik. Bizim incelememiz ve alınan raporlarda tazminat anlamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağı belirtiliyordu. Zaten toplamdaki risk çok ufak. Ayrıca yaptığımız sözleşmede de bu rakam oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil." diye konuştu.

"Zaniolo'dan alacağımız para bonuslarla 35-37 milyona çıkabilir"

Timur, İngiltere'nin Aston Villa takımına 5 milyon avro bedelle kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'dan 35 milyon avroyu geçecek bir gelir elde edebileceklerini söyledi.

Zaniolo'yu yaklaşık 6 ay önce aldıklarını hatırlatan Timur, şöyle konuştu:

"Zaniolo, oturmuş, 14 maç üst üste kazanma sürecinde olan bir takıma geldiği için umduğuna göre çok daha az süre aldı. Sürekli galip gelen bir takım vardı. Bulduğu sürenin bazısında kendi mevkisinde, bazısında da farklı bölgelerde oynadı. Bu sezon için de hocamız o bölge için daha farklı alternatifleri görmek istiyordu. Zaniolo'nun da Premier Lig'e gitme arzusu vardı. Kiralama bedeli bakımından Türk futbol tarihinde bir rekor oldu. Ondan sonra şarta bağlı gerçekleşecek bir bedel var. İfade edilen 40 milyon avro, bonuslarla ulaşılabilecek. Önümüzde iki seçenek vardı. O da 15 milyon avroya aldığımız Zaniolo'yu belli bir karla doğrudan satmak veya daha fazla kar edebilme potansiyeliyle şarta bağlı satış yapmaktı. Şarta bağlı zorunlu satın alma gerçekleştiği zaman 30 milyon avronun biraz üzerinde bir para gelecek. Zaniolo'dan alacağımız para bonuslarla 35-37 milyona çıkabilir."

"Alınan oyuncuların market değeri, 149,6 milyon avro"

Erden Timur, piyasa değeri toplamda yaklaşık 150 milyon avro olan futbolcuları 30 milyona aldıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili kendilerine yönelik "karalama" yapıldığını ileri süren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden geldiği kadar Türk futbolu ileri götürmemiz lazım. Hepimiz zaman zaman hata yapıyoruz. Hiçbir rakip takım yöneticisinin 'Biz de hata yapıyoruz.' dediği olmuyor. Bunun değişmesi lazım. Türkiye'deki iklimin güzelleşmesi için bunu yapmamız lazım. Karalama işlerini yapmak çok kolay. Biz, bu işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Geçişten beri gelen şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bütçelerimizi divan kurulu toplantısında açıklayacağız. Bu sezon alınan oyuncuların market değeri, 149,6 milyon avro. Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Belki bunun yarısı bile olmadı. Türk futbol tarihinin rekorunu kırdık. Bunları, imza bedelleri dahil 30 milyon avro civarında bir paraya aldık. Geçen sezon 43 milyon avro harcamıştık. Bu sezon onun da altında oldu. Bir önceki sezon Sayın Burak Elmas başkanımızın döneminde 28 milyon avro harcanmıştı. Onun 2-3 milyon avro üstünde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlayamıyorum."

Görüştükleri futbolcuların büyük çoğunluğunun paraya önem vermediğini anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Serbest oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limiti vardı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için son 4 günde arttı. Bu transferleri son 4 günde yapabildik. Serbest oyuncu zaten yaz antrenmanına çıkmaz. Kimi oyuncular için 20 milyon avro bonservis istendi. Onları ikna ederek muteber kulüplerden aldık. Buradaki ortam ve doğru proje etkili oldu. Bugüne kadar görüştüğüm futbolcuların yüzde 95'inin ana konusu para değil. Bugüne kadar eksikliklerimizi örtmek için 'Paramız yok' algısı oluşturmuşuz. Bu çok yanlış. Zaten gittiğimiz üst düzey oyuncular yeterince para kazanmış oluyor. Para önemli ama 3-5 milyonluk farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Çokça buldukları şey para ama az buldukları huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler ve kurumsallaşmayı bulamıyor. Onu bulduğunu anlayınca da sizi tercih ediyor. Bu biraz zaman alıyor."

Timur, Türkiye'deki transfer çıtasını yükselttiklerini iddia ederek, "Bu sezon tüm Türk takımları iyi transferler yaptı. Türk futbolunun bu noktaya gelmesi çok önemli. Başka türlü futbolumuzu daha yukarıya çıkaramayız. Rekabeti dinamitleyerek suçlamalar yapmak kendimize kötülük oluyor. Artık 6 büyük lig olması gerek. Toplam ekosistemi büyütmemiz gerek. Altı büyük ligden biri olursak daha ucuza oyuncu alınır, çok daha genç oyuncular getirilebilir, futbolcular mevcut değerlerinin iki katına gönderilir, Anadolu kulüpleri çok daha fazla oyuncu ihraç edebilir. Bunda bir payımız olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun transfer kalitesini yükselttiğimiz için mutluyum. İnşallah diğer takımlar da iyi transferler yapar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sofyan Amrabat'ı büyük ölçüde bitirmiştik"

Sarı-kırmızılıların yöneticisi, İngiltere'nin Manchester United takımına giden Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın transferine çok yaklaştıklarını ancak bunun son günde gerçekleşmediğini söyledi.

Fiorentina'da top koşturan Amrabat ile anlaştıklarını dile getiren Erden Timur, "Son 4 günde limitimiz açıldı ve transfer yapabilir duruma geldik. O zaman kadar bekletebildiğimiz oyuncuları beklettik. Çarşamba günü Sofyan Amrabat vardı. Büyük ölçüde bitirmiştik. Kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Ancak Manchester United geldi ve aldı. Amrabat, eski hocası orada olduğu için Manchester United'a gitti. Aslında çok büyük takımları da reddederek bizi beklemişti." diye konuştu.

Timur, Faslı futbolunun gitmesinden sonra alternatiflere yöneldiklerini vurgulayarak, "Amrabat'tan sonra Ndombele ve Vecino konusu gündeme geldi. Hocamız 6 ve 8 numara oynayabilen bir futbolcu istedi. Ndombele daha çok 8 numara oynuyor. Bundan dolayı hocamızın tercihi Vecino oldu. Kendisiyle görüştük. Kulübüyle de anlaştık. Oyuncu zaten burada Muslera ve Torreira ile konuşuyordu. O gece teknik direktörleri Sarri oyuncunun gelmesine onay vermedi. Hatta şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Sonra Ndombele'ye yöneldik." ifadelerini kullandı.

"Davinson Sanchez transferin yapılamayacağını düşünüyorduk"

Erden Timur, 25 milyon avrodan pazarlığı başlayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i son günlerde 9,5 milyona aldıklarını belirtti.

"Davinson Sanchez'de son 2 güne kadar Tottenham ile aramızda çok ciddi bir fark vardı." diyen Timur, "Transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Davinson'un olmayacağını hocamıza da söyledik. Bu işte kimin bileği en son düşerse pazarlıkta o kazanıyor. Davinson, Tottenham'da üçüncü stoperdi ve oynuyordu. Aradaki fark çok fazla olduğu için bizim rakamlara düşmeyeceklerini düşündük. Fiyatı 1,5 milyon avro yükselttik ve anlaşma sağladık. Yaklaşık 2 aylık bir süreç oldu. 25 milyondan başladı ve bu rakamlara kadar indiler." görüşlerini aktardı.

İspanyol stoper Sergio Ramos'un bitme ihtimalinin son güne kadar Davinson Sanchez'e göre önde olduğunu anlatan Timur, "Davinson bize çok uzaktı. Tottenham'ın sahibi çok önemli ve varlıklı iş insanı. Bu rakama vermek yerine oynatabilirdi. Biz ona hazırlanıyorduk. Ndombele de son gün gerçekleşti." diye konuştu.

Ramos'un gelmeye ikna olduğunu belirten Erden Timur, "Ramos gelmeye ikna olmuştu ama Sevilla tercihi de bir tarafta bekliyordu. Bazı oyuncular 1,5 ay kadar Suudi Arabistan bekledi. Ramos'a Suudi Arabistan'dan teklif vardı ve biz o rakamı veremiyorduk. Ancak gitgide rakam bizim lehimize düştü. En sonda 8,5 milyon avroya düştü ama istediğimiz noktada değildi. Sevilla'ya gitmek istedi. Davinson ile Ramos tercihinde kulüpte yüzde 60-70 Davinson öndeydi. Yaş, bonservis kazancı gibi konular var. Davinson'un son anda gerçekleşmesi çok iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sezon bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi"

Timur, bu sezonu sarı-kırmızılı camia için dayanışma ve konsantrasyon senesi ilan ettiklerini söyledi.

Taraftarlara futbolcularına sahip çıkması konusunda çağrı yapan Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Ligdeki rakipler de çok güçlü. Geçen sezon da zevkli bir lig yaşandı. Bu sezon daha da artacak. İşler kolay değil. Bu sezon bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi. Tüm Galatasaray taraftarına en önemli şeyin dayanışma olduğunu söylüyorum. Dayanışma; Galatasaraylı olan herkese sahip çıkmak, zorlukta bir arada olmaktır. Taraftarımıza çağrım, kendi oyuncularımıza sahip çıkmaları. Bazen maçlarda oyuncularımız top kaybettiğinde çıkan uğultuya üzülüyorum. Vazifemiz sonsuz destek. Herkes sonuna kadar mücadele ediyor. Yerli-yabancı ayrımı yapılıyor. Bu sezon ancak kayıtsız şartsız destekle şampiyon olabiliriz. Bölünerek şampiyon olursak adına 'şampiyonluk' demeyelim."

Birliklerinin bozulması için rakipleri tarafından her türlü şeyin yapılacağını ileri süren Timur, "Birliğimiz ve konsantrasyonumuzun dağıtılması için bazı şeyler yapılmaya başlandı. Daha neler neler yapılacak. Her şeye karşı çok duyarlı ve uyanık olmak lazım. Biz, kötü ve etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz ama edilen hiçbir şeye de müsaade etmeyeceğiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu da ancak taraftarımızın desteğiyle olur. Bu sene bizim için çok önemli. Geçen sezona göre daha fazla birlik olmamız gerek. Galatasaray camiası da birleşmeyi en doğru yapan camiadır. Bu sezon düştüğümüz, yıpratılacağımız zamanlar olacak. Her zaman her bir Galatasaray paydaşına birlikte sahip çıkacağız. Bunu yaparsak sonunda ne olacağını göreceğiz. Yapamazsak dünyanın en iyi takımı da olsa hiçbir şey olmaz." şeklinde görüş belirtti.

"Toplam sponsorluklar 53 milyon avroyu buldu"

Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün sponsorlukta 53 milyon avroya ulaştığını söyledi.

Sporcuların transferi için 23 milyon avro sponsorluk bulduklarını dile getiren Timur, "Toplam sponsorluklar 53 milyon avroyu buldu. Bunun 22-23 milyonu stat isim sponsorluğu gibi sponsorluklar. Sporcularla ilgili 23 milyon avroluk sponsorluk da 3-4 yıla yayılmış durumda. Her zaman büyük kulüpler transferlerde sponsorluk alıyor. Ben de geçmişte yaptım. Diğer takımlar da yapıyor. Bu sezon Beşiktaş da Sergio Ramos transferi için sponsorlarla görüştü. Herkes yapıyor ama Galatasaray'ınki anormal hale sokuluyor. Bu sezonki sponsorluk, bir rekordur. Daha da artacaktır. Geçen sezon yeni sponsorluk rakamı 17 milyon liraydı, bu sezon 53 milyon avro oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

AA