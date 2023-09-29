İstanbul

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Son 19 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, son 5 lig maçında 7 gol attı

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti.

Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

Tek eksik Kazımcan Karataş

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

İki takım arasındaki 103. randevu

İki ekip arasında geride kalan 102 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 64'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 212 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 89 golle karşılık verebildi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı, Galatasaray 38, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti.

2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Kitsiou forma giyemeyecek

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan Stelios Kitsiou, forma giyemeyecek. Elinden operasyon geçiren Ali Sowe'un durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Geçen hafta sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile kaleci Rafal Gikiewicz'in ise hazır olduğu öğrenildi.

Morutan eski takımına karşı

Sarı-lacivertlilerin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçiren, hatta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maça çıkan Morutan, eski takımına ilk kez rakip olacak.

Morutan, Galatasaray'da toplam 36 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.

AA