Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam 20.45'te oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı kabul etmedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmamasıyla bildirilen saatte başlamadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yapacak ve ardından yurda dönecek.