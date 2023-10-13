Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporların takdimine geçilecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.