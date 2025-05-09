Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz ekibi, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu.

Trabzonspor, iç sahada 34 puan toplayarak 2,12 puan ortalaması tutturdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı 4 maçı da kazanan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Fatih Tekke ile kaybetmedi

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

Trabzon'daki 23 maç

Süper Lig'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, Beşiktaş, Göztepe, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'a yenildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK ve Göztepe maçlarını kazandı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde Slovakya'nın Ruzomberok ekibini yenerken, Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e mağlup oldu, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla berabere kaldı.