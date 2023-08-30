Istanbul

Play-off turunda Norveç'in Molde ekibini 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın hedefleri olduğunu dile getirerek, "Geçen sezon şampiyon olarak başladığımız bir çalışmaydı bu. Herkesin de hayaliydi. Yönetimin, oyuncuların, kulübün hayaliydi. Bütün takımların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Zorlandığımız anlar oldu ama çalışmaya devam ettik, kendimizi geliştirdik, hatalarımızı düzelttik ve istediğimiz şeyin ilk adımını başarmış olduk." diye konuştu.

Fernando Muslera, performanslarının üst seviyede olması gerektiğini belirterek, "Sakat oyuncularımız oldu. Onların gelmeleriyle ilgili bir zaman geçmesi gerekiyor. Milli aradan sonra takım tekrardan bir araya gelecek ve çalışmaya devam edeceğiz. Lig de Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli. İkisini de birden en üst seviyede oynamamız gerekiyor. Bunun için de Erden Timur Bey ve yönetim çok çalışıyor. Çok yüksek seviyeli oyuncular da getirdiler. Biz de en üst seviyede oynamalıyız ve bunu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Milli maçlar dolayısıyla verilecek arada iyi bir şekilde çalışacaklarını vurgulayarak, "Çok iyi maçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Bu sezon birçok maç oynayacağız. Antrenmandansa maçı tercih ederim. Bu formayı da savunmaya devam etmeliyiz. Çünkü en önemli ve büyük forma bu." değerlendirmesinde bulundu.

AA