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Galatasaray 'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İSTANBUL AA- Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay da Kayseri kafilesinde yer aldı.

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