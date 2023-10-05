İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Davide Calabria (Milan), Fabian Schar (Newcastle United), Davinson Sanchez (Galatasaray)

Orta Saha: Osman Bukari (Kızılyıldız), Miguel Almiron (Newcastle United), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet: Bruma (Braga), Rasmus Hojlund (Manchester United), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

AA