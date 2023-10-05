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UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray 'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

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