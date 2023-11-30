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Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11'i, UEFA'nın Fantasy Futbol oyununda en yüksek puanı alan oyunculardan oluşuyor.

Paris Olimpiyatları için 400 bin bilet satışa çıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında da gösterildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında haftanın 11'i arasında yer aldı.

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