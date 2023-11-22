UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında sahasında Türkiye ile 1-1 berabere kalan ve grubu 3. sırada tamamlayan Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, Türkiye'nin grubu lider bitirmeyi hak ettiğini söyledi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Page, "İlk yarı ve ikinci yarı oyunumuz arasında fark vardı. Çünkü rakibimiz farklı bir oyuna geçti. Türkiye oyuncu değişikliklerinde bulunarak strateji değiştirdi, biz de buna uyum sağlamakta zorlandık. İkinci yarıda daha farklı bir düzene geçmek zorunda kaldık. Rakibimize daha fazla baskı uygulamamız gerekti ve bu, daha fazla enerji harcamamıza neden oldu. Bek oyuncularını ön alana çıkarmaya çalıştık ve oyuncular istediğim performansı gösterdiler ancak ikinci yarı bizim için daha zorluydu. İlk yarı istediğimiz baskıyı yaptık, ikinci yarı ise yapamadık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi grup liderliği için tebrik ederim." diyen Page, "Türkiye, grubu lider bitirmeyi kesinlikle hak etti. Şu ana kadar çok istikrarlı bir oyun sergilediler ve bu sonucu elde ettiler. Liderliği hak ettikleri yönünde hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

Rob Page, "Forvetiniz Moore'u neden ilk 11'de düşünmediniz?" sorusuna, "Kulübünde çok fazla süre alamadığı için onu kullanmak istemedim. Maç temposu yoktu ve risk almak istemedim." yanıtını verdi.

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonun ise yüzde yüz penaltı olduğunu iddia etti.