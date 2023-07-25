Haber: Mert Osman Erman

Gana'daki bir hükümet bakanı, evinde meydana gelen bir hırsızlığı polise bildirerek doğru bir şey yaptığını düşünmüş olmalı, ancak işler tamamen tersine döndü ve kendisi tutuklandı.

Hırsızlıkla suçlananlarla ilgili geçen Perşembe tarihli bir mahkeme şarj kağıdına göre, Cecilia Abena Dapaah'ın büyük miktarda para çalındı.

Belgede, "nakit tutar" olarak 1 milyon dolar (780.000 sterlin), ayrıca 300.000 avro (333.000 dolar) ve 350.000 Gana sedisi (30.000 dolar) yanı sıra, 35.000 dolar değerinde el çantaları ve 95.000 dolar değerinde mücevherler de dahil olmak üzere diğer kişisel eşyaları çalındığı belirtiliyor.

68 yaşındaki bakan, mahkeme belgesinde verilen rakamları reddediyor, ancak bu açıklamalar Gana'da birçok kişiyi öfkelendirdi.

Son aylarda ülkenin parası hızla değer kaybederken, sıkıntılı ekonomiden sorumlu olanlar, cedi'nin sorunlarından dolayı dolar biriktirenleri suçlamıştı.

Bir hükümet bakanının yabancı para birimi tuttuğunun öğrenilmesi, birçok kişi için şok edici oldu.

Bayan Dapaah, hükümetin işlerini dikkat dağıtmamak için Cumartesi günü, son beş yıldır sürdürdüğü temizlik ve su kaynakları bakanlığından istifa ettiğini söyledi. Aynı zamanda herhangi bir soruşturmanın dürüstçe hareket ettiğini göstereceğinden emin olduğunu ekledi.

Ancak bu öfkeyi yatıştırmadı. Pazartesi günü tutuklandı.

Yüksek düzeydeki yetkililere yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgilenen Özel Savcılık Ofisi, Bayan Dappah'ın "şüpheli yolsuzluk ve yolsuzlukla ilişkilendirilen suçlarla ilgili olarak konutundan bildirilen büyük miktarda para ve diğer değerli eşyalar" için gözaltına alındığını ve sorgulandığını duyurdu.

Pazartesi akşamı serbest bırakıldıktan sonra başkent Accra'daki resmi ve özel konutları arandı.

Tüm hikaye, bakanın kocası ve kızıyla birlikte yaşadığı özel evinde meydana gelen bir hırsızlıkla başladı - veya muhtemelen bir dizi hırsızlık.

Suçlamaların merkezinde, ailenin ev işçileri olarak çalışan iki kadın bulunuyor. Birinin gözcü olarak çalıştığı, diğerinin ise parayı ve diğer malları çaldığı iddia ediliyor. Onlar ve üç diğer suçlanan şahıslar, suçlamalar hakkında yorum yapmadılar.

Suçlamalara eklenen "kısa gerçekler" adlı araştırma, geçen Ekim ayında Bayan Dapaah'ın eşi Daniel Osei Kuffour'un eve döndüğünde yatak odasından "olağandışı bir ses" duyduğunu ve ardından bir suçlunun kapının arkasına saklanmış olduğunu fark ettiğini söylüyor.

Olaydan sonra çift, eksik şeyleri fark etti ancak yedi ay sonra polise başvurdu.

Neden böyle uzun bir gecikme olduğu açık değil, ancak o süre içinde suçlananların savurgan bir harcama çılgınlığına girdiği iddia ediliyor.

İddiaya göre biri Accra'nın dış kesimlerinde üç yatak odalı bir ev satın aldı ve içine yerleştirmek için çift katlı bir buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, derin dondurucu, gazlı ocak ve su dağıtıcısı aldı. Ayrıca erkek arkadaşına Hyundai Elantra ve Honda Civic adlı iki araba almak için para verdiği iddia ediliyor.

Çiftin ayrıca başka bir şehirde bir başka üç yatak odalı ev ve bir depo kiraladıkları suçlanıyor.

Bayan Dapaah'ın diğer eski çalışanının da çalınan paralarından bir kısmını kendi üç yatak odalı evini inşa etmeye harcadığı iddia ediliyor.

Ancak eski bakan için, bu iddia edilen büyük alışveriş faturasını finanse eden paranın kaynağı bir sırdı.

İstifasında, Bayan Dapaah, "çeşitli büyük miktarda yabancı paralar ve milyonlarca Gana sedisi" olduğu iddialarının, kocası ve kendisinin polise bildirdiği şeyi doğru bir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Başkan Nana Akufo-Addo'nun tepkisi, soruşturmanın sonucunu önyargıladığı izlenimi verdiği için yolsuzlukla mücadele aktivistlerini hayal kırıklığına uğrattı.

"Onurunuzun, görevde olduğunuz süre boyunca sonunda ortaya çıkacağından eminim" şeklinde Bayan Dapaah'a yazdı.

Dapaah, 2017'de Başkan Akufo-Addo ilk seçildiğinde havacılıkta, bir yıl sonra da su ve sanitasyon alanında görev yaparak bakan olarak hizmet vermişti.

Bayan Dapaah, başkanın kabinesinde yer alan sadece üç kadından biri olarak tanınıyordu.

Şimdi siyasi geleceği, özel savcının gerçekten evinde böyle büyük miktarda nakit olduğunu ve varsa bunun nereden geldiğini araştırmasıyla dengede asılı duruyor.