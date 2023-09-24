GAZİANTEP AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen festival dokuzuncu gününde devam ediyor.

Kent genelinde 16 Eylül'den itibaren çeşitli kültürel etkinlerin düzenlendiği "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un dijital sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Refik Anadol'un Rönesans dönemine ait tüm heykellerin görselleriyle yapay zekayı eğiterek oluşturduğu, dinamik formda veri heykellerinin yer aldığı "Rönesans Rüyaları" sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sergiyi gezen Cansu Özçelik, "Çok keyifliydi, kendimizi içine çekiyordu, görsel olarak gayet tatmin ediciydi. Sergi oldukça yoğundu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti." diye konuştu.

Mustafa Kartal ise serginin teknolojinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Sergi, bilgiler ışığında görsel bir şölen aslında. Hem teknolojinin hem de yapay zekanın gelişmesini bir arada görmüş olduk. Sanatsal olarak güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.