Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi...
YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
YTB Sözleşmeli Personel Alımı...
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek

Yeni Çağrı Gazetesi 31 Ekim 2021 Pazar Tarihli Gazete Sayfaları

31 Ekim 2021 Pazar tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 16:14
0 Okunma
Yeni Çağrı Gazetesi 31 Ekim 2021 Pazar Tarihli Gazete Sayfaları

1. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       2. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

3. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       4. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

5. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       6. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

7. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       8. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Çağrı Gazetesi 30 Ekim 2021 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 30 Ekim 2021 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 28 Ekim 2021 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 28 Ekim 2021 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 29 Ekim 2021 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 29 Ekim 2021 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans