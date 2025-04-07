Gazi Öğretmen ART (Anamur Radyo Televizyon) ‘de yaptığı konuşmanın ikinci bölümünde 10 dakikalık müzik ve aradan sonra birinci bölümde yaptığı Yehova Şahitleriyle ilgili soruları cevaplandırmış…

Gazi Öğretmenin televizyon konuşmasının ikinci bölümü şöyleymiş:

Sevgili dinleyenlerim.

Programımızın birinci bölümünden sonra bir müzikli ara vermiştik.

Ara verdiğimiz bölümde sizlerden 2 telefon aldık...İkisi de birbirinden güzel sorulardı.

Bugün dinleyicilerimizden gelen soruların birini cevaplandıracağım. Süremizin kısıtlı olması nedeniyle Bayan Emine Yıldız’ın; ‘’ Kadın ve erkek eşitliği’’ ile ilgili sorusunu önümüzdeki programda cevaplandıracağım.

Dinleyicimiz AHMET DURAN ÖZBAY’ın sorusu şöyle: “Geçtiğimiz yıllarda Kanal D’da Uğur Dündar’ın sunduğu bir programı izledik.

Programda bazı kitap evlerinin Hıristiyanlık propagandası yapmak için kitap ve kaset dağıttıklarını, büyük şehirlerde yüzlerce evin kiliseye dönüştürüldüğünü ve buralarda vaaz veren kişilerin Kur’an-ı Kerim’de pek çok çelişki bulunduğunu iddia ettiklerini belgelerden öğrendik.

Sizin de belirttiğiniz gibi bazı genç kızların ev-ev dolaşarak İncil dağıttıklarını, bazı gazetelerin de bedava İncil dağıtmakta olduğunu da biliyoruz.

Ülkemizde yapılmakta olan Hıristiyanlığı yayma çalışmalarına karşı ne tedbir alınmalıdır?”

Evet değerli izleyicilerim... Soru bu şekilde...

Bu soru önceki programlarımızda da köşemize gönderilen Hristiyanlık propagandasıyla ilgili onlarca sorudan sadece birinin özetidir.

Geçmiş yıllarda Uğur Dündar’ın Kanal D’de yayımlanan Hristiyanlık propagandası yapan kişilerin görüntülerini ben de izlemiştim. .

O dönemlerde Ulusal bir gazetede yayımlanan makalemde olayı ayrıntılarıyla anlatmaya çalışmıştım.

Makale’ de ortaya koyduğum şekliyle yapılmakta olan Hristiyanlık propagandası yüzyıllardır devam eden “Misyonerlik” ve “Yehova Şahitleri” adıyla ortaya çıkan örgütün çalışmalarının hızlandırılmış şekli’dir.

Gerçekte bazı il ve İlçelerde şık giyimli kadın ve kızlar ev-ev dolaşarak İncil dağıtmaktadır.

Büyük şehirlerimizde yüzlerce Evde toplantılar yapılmakta sözde Müslümanlıktan ayrılan, Hristiyanlığı benimseyen kimseler ateşli konuşmalar yaparak saf Müslümanları kandırmaya çalışmaktadırlar.

Kitap evlerinden bazılarında çuvallar dolusu, koliler dolusu kitaplar ve kasetler bedava dağıtılmaktadır. Bu kaset ve kitaplar Hıristiyanlık propagandasına yöneliktir.

Dinleyicimizin bahsettiği ve bazılarınızın da izlediğini tahmin ettiğim programın en üzücü yanı yurt dışından gelen bir Misyoner’in eline Kur’an-ı Kerimi alarak Kur’an-ı Kerimin içinde çelişkiler olduğunu, İncil’de ise hiçbir çelişkinin bulunmadığın söylemesidir.

Konuşmamın 2. bölümünde bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum:

Çin mi, Japon mu olduğunu anlayamadığımız adını bile duymadığımız bu konuşmacıyı dinleyince insanın aklına şu soru geliyor.

Acaba bu konuşmacı Kur’an-ı Kerimin yüce fikirlerini görerek Müslümanlığı kabul eden Geothe, Puşkin, Tolstoy, Roger Garaudv, Zef-Clement, Prof. Dr. Maurice Buceiie, Margaret Marcus, jacouses Yves Cousîeau (Kaptan Kusto), Leopold Wess, Cecilia Cannoiy, jim Clinging, Maurice Bejart, Stevia VVonder, Mary Weld, juii Torralbo Tamara... ve daha yüzlerce ünlüden daha mı bilgili?

Değerli kardeşlerim.

İslamiyet hoşgörü dinidir. Müslüman çevresine hoşgörü ile bakan, çevresi ile iyi geçinen ve kendisi ile iyi geçinen kimsedir.

Ancak Kur’an-ı Kerime sözle sataşan zihniyete karşı hoşgörülü davranma şansı da kalmamıştır.

Kur’an Allah sözüdür. Kur’an üslubu, söyleyişi, özlü ifadeleri ile bütün çağların ve zamanların kitabıdır.

Bütün tabiat kanunlarının sırları Kur’an’da gizlidir. Keşfedilen bütün icat ve keşiflere işaretler vardır.

Kur’an; Kainatın yaratılışını Embiya suresinin 30’uncu ayetinde…

Dünyanın dönüşünü Yasin suresinin 40’ıncı ayetinde…

Dünyanın yuvarlak olduğunu Rahman suresinin 33’üncü ayetinde…

Çekim kanunun Rad suresinin 2’inci ayetinde…

Kâinatın genişlediğini zariyat suresinin 47’inci ayetinde…

Yukarıya doğru çıktıkça oksijenin azaldığını en’am suresinin 125’inci ayetinde…

Atmosferin fonksiyonunu embiya suresinin 32’inci ayetinde…

Rüzgârın aşılayıcı olduğunu Hİcr Suresinin 32’inci ayetinde…

Atomun varlığını Yunus suresinin 61’inci ayetinde…

Her şeyin çift yaratıldığını Zariyat suresinin 49’uncu ayetinde haber veriyor.

Yine Kur’an’da; Uzayın fethinden, kutuplardan, elektrikten, kömürden, radyo, telgraf, telefondan bahseden ayetler vardır.

Müspet ilimler ilerledikçe insanların yapacağı icat ve keşiflere yön verecek olan Kur’an-ı Kerime dil uzatmaya kimsenin hakkı olmasa gerektir.

Hele-hele Cenab-ı Allah bir tane İncil göndermişken birbirine uymayan Matta İncili, Yuhanna İncili, Markos İncili, Luka İncili’ni benimseyen ve bu 4 ayrı İncil’deki çelişkileri görmemezlikten gelen sözde Hristiyanların Kur’an’ı Kerimde çelişkiler bulunduğunu söylemeye hiç hakları yoktur.

Kur’an-ı Kerim ilk gönderiliş şekliyle bir tek harfi bile kaybolmadan günümüze kadar gelmiştir.

Oysa her 4 İncil’e de insan sözlerinin karıştığı ilmen sabittir.

Sevgili dinleyenlerim.

Hristiyanlık propagandasına karşı alınacak tedbirlerin eğitimden geçtiğine inanıyoruz.

Yüce İslam dininin her kesimden insanlarımıza çok iyi öğretilmesi gerekmektedir.

Devlet olarak ülkeyi maddi yönde kalkındırma hamlelerine girişirken manevi yönde yapılması gerekenlerde ihmal edilmemelidir.

Hristiyanlık Propagandasına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı her eve bir Kur’an-ı Kerim ve Kur’anın Türkçe açıklamasının hediye edilmesi kampanyası başlatmalıdır.

Hayır kurumlarımızı, Vakıf ve derneklerimizi, hayırsever vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

Bu açık ve net tedbirler son günlerde yaygınlaşan Hıristiyanlık propagandasına verilecek en güzel cevaptır.

Evet... .

Bize ayrılan süre burada dolmuş bulunuyor...

Önümüzdeki hafta bir başka sohbet programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.’’

Gazi Öğretmenin o haftaki Televizyon konuşmasının ikinci ve son bölümü bu şekildeymiş…

( devam edecek )