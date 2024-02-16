Yılmaz, gazetecilere, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Galibiyetlere devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 takımla maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Taraftarların da desteğini sürekli hissettiklerini dile getiren Yılmaz, daha çok desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. İnşallah önümüzdeki maçlarda dolu statta oynarız. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var."