Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu

Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu

73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.

49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.