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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı apartmanın 14. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 15. kattaki daireye sıçradı.

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