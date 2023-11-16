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Bu arada, yaralıların geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur Erol Güneş'in Yavuzeli ilçesindeki cenazesine giden Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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