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Ekipler, tır sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GAZİANTEP (AA) - Hasan Çevik (39) idaresindeki 27 AKT 905 çimento yüklü silobas dorse takılı tır, Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34 FBY 426 plakalı hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

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