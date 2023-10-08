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Aslan ve Dağcı'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gürkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, Aslan ve Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı anne Gürkan'ı 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Dağcı, üstünde bulundurduğu tabancayla Aslan ve annesi Gülçin Gürkan'a (54) ateş etti, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Erkan Dağcı (33), Öğretmenevleri Mahallesi'nde yaşayan kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine gitti. Dağcı, tartıştığı Aslan ile kavga etmeye başladı.

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