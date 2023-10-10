Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı 34 THH 99 plakalı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.