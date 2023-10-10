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İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle minibüste yolcu olarak bulunan Kadriye (61) ve Semra Dalgıç (37) ile diğer araçtaki Aadil Raza Mahmood (30) yaralandı.

Çakırca Mahallesi'nde, Osman Köroğlu (59) idaresindeki 16 BEK 228 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen Umar Mahmood yönetimindeki 34 HIB 979 plakalı otomobil çarpıştı.

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